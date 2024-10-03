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رصد ثاني توهج شديد على الشمس وعالم فلك يحدد موعد وصولها للأرض

توهج شمسي، فيتو
توهج شمسي، فيتو

أعلن سيرجي بوجاتشيوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن توهجا شديدا حدث على الشمس هو الثاني في الدورة الحالية.


ووفقا له، رصد في الليلة الماضية توهج استثنائي شديد على الشمس في الساعة 1.20 بتوقيت موسكو كان بمستوى X7.1 وبالضبط في وسط قرص الشمس في منطقة التأثير الأقصى على الأرض.

ويشير العالم، إلى أنه منذ بداية الدورة الشمسية الحالية أي خلال السنوات السبع الماضية لم يرصد أي توهج شديد على الشمس إلا في شهر مايو الماضي الذي كان بمستوى X8.7 وأدى إلى حدوث عواصف مغناطيسية شديدة بلغت شدتها الدرجة الخامسة التي هي الأعلى.

ويستطرد، لقد لاحظ الخبراء زيادة النشاط الشمسي خلال اليومين الماضيين. ولكن المفاجأة هي قدرة الشمس على تجميع طاقة كبيرة لمثل هذا التوهج الشديد لأنه خلال الأسبوعين الماضيين كانت الشمس هادئة ولم يرصد أي توهج قوي عليها منذ 14 سبتمبر الماضي.

ويقول: "تشير المعلومات الأولية إلى إطلاق البلازما الشمسية باتجاه الأرض نتيجة هذا التوهج الشديد، ويحتمل وصولها إلى الأرض ليلة الجمعة على السبت".

ويشير العالم، إلى أنه سيجري تحديث هذه المعلومات باستمرار، لأن المركز النشط الذي حدث فيه التوهج سيبقى في منطقة الشمس المؤثرة على الأرض 5 أيام أخرى تقريبا.

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