واشنطن تعلق على قرار إسرائيل إعلان جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"
وصفت الولايات المتحدة قرار إسرائيل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" بالقرار "غير المثمر".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي تعليقًا على القرار الإسرائيلي بشأن جوتيريش: "لا نعتقد أن هذه الخطوة ستكون مثمرة بأي شكل من الأشكال".
وأمس الأربعاء أعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة "شخصية غير مرغوب فيها" في إسرائيل ومنع دخوله إلى إسرائيل"، وزاعمة جوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتي: سيذكر جوتيريش باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو جوتيريش".
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