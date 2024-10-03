مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: مجلس الحرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران

قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون إن مجلس الحرب الإسرائيلي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران وهو يدرس خيارات الرد.

وأكد، دانون عبر قناة CNN، أن الرد الإسرائيلي سيحدث قريبا وسيكون قويا ومؤلما للغاية.

وأضاف دانون أن الإيرانيين يعرفون قدرات إسرائيل في الوصول إلى أي وجهة بالشرق الأوسط، موضحا أن أمر الرد على الهجوم الإيراني متروك للحكومة الإسرائيلية لتقرر طبيعته وما نستهدف فيه.

كما قال إن إسرائيل لا تريد رؤية تصعيد أو حرب لكنها ستنتقم من إيران، مشددا على أن إسرائيل سترد بشكل محسوب لأننا لا نريد حربا شاملة مع إيران.

كما أشار إلى أن إيران لا تريد هي الأخرى حربا شاملة مع إسرائيل.

الإدارة الأمريكية

قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلًا من منعه بشكل كامل.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن المسؤولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة تتواصل بشكل مكثف مع إسرائيل بشأن الرد على إيران، والذي قد يشمل ضربة عسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن وكبار مساعديه حثوا إسرائيل على تجنب الهجمات المباشرة على المنشآت النووية الإيرانية عند الرد على طهران، وهي أحدث علامة على حدود قدرة الولايات المتحدة على منع كل الأعمال، باستثناء الأكثر تطرفًا، من جانب إسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي إن «من بين الخيارات ضرب جماعات مدعومة من إيران، أو توجيه ضربة لقوات الحرس الثوري في اليمن أو سوريا».

إيران تُمطر إسرائيل بوابل من الصواريخ

وأمطرت إيران إسرائيل بوابل من الصواريخ، فيما أعلن جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، أن عدد الصواريخ تحطى الـ250 صاروخا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه «إذا ردت إسرائيل على هجومنا ستواجه ردا أكثر فتكا».

وأوضح الحرس الثوري أنه «تم تنفيذ العمليات بمشاركة وزارة الدفاع والجيش الإيراني».

وأشار إلى أن «العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش».