الجيش اللبناني: قوة إسرائيلية اخترقت حدودنا الجنوبية ثم انسحبت بعد مدة قصيرة

أعلن الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن قوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق لمسافة نحو 400 متر داخل الأراضي اللبنانية بمنطقتي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.

قوة إسرائيلية تخترق الحدود اللبنانية

وفي هذا السياق قال حزب الله اللبناني: إنه أنه يخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال المتسللين إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية.

حزب الله يقصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية

وأوضح حزب الله بحسب قناة القاهرة الإخبارية أنه أوقع فى صفوف قوات الإحتلال عددا من المصابين.

كما أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

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