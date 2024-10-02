حزب الله يقصف بلدات شمال حيفا برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.



صفارات الإنذار تدوي في يارون بالجليل الأعلى



وفي السياق ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في يارون بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.



رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل



وذكرت تقارير إعلامية أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

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