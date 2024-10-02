الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف بلدات شمال حيفا برشقة صاروخية

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.


صفارات الإنذار تدوي في يارون بالجليل الأعلى


وفي السياق ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في يارون بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.


رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل


وذكرت تقارير إعلامية أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

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حزب الله يستهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

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حزب الله: تصدينا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة عديسة وكبدناها خسائر

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حزب الله حيفا إسرائيل الجليل الأعلى لبنان

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