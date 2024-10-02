اغتيالات وتدمير أنظمة الدفاع الجوي، مسئولون إسرائيليون يكشفون خطط الرد على الهجوم الإيراني

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني بقوة في غضون أيام، وستستهدف مواقع نفطية واستراتيجية هامة في إيران.

غارات جوية بجانب عمليات سرية

ويشير العديد من المسؤولين الإسرائيليين وفق "الموقع" إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قد يستهدف منشآت النفط الإيرانية، في حين يرجح آخرون الاغتيالات المستهدفة وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وأضافوا أن الرد الإسرائيلي "ربما يشمل غارات جوية بجانب عمليات سرية مماثلة لتلك التي أدت إلى مقتل هنية قبل شهرين في طهران".

احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة

وحذر مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" من احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة، حيث هددت إيران بأنه في حال قررت إسرائيل الرد على هجومها الصاروخي، فإنها ستوجه ضربات أخرى ضدها.

ولفت المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه في حال ردت إيران مجددا فإن جميع الخيارات ستكون على الطاولة بما في ذلك الضربات على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع: "لدينا علامة استفهام كبيرة حول كيفية رد الإيرانيين على الهجوم (المرتقب)، لكننا سنأخذ في الاعتبار احتمالية القيام بأقصى ما يمكنهم فعله، وهو ما سيكون قضية مختلفة تماما".

وقبل الضربة الإيرانية بساعات، كانت الولايات المتحدة قد نقلت معلومات استخبارية لإسرائيل تفيد بأن إيران "تعتزم إطلاق هجمات صاروخية على إسرائيل في وقت قريب جدا".

بدوره، اعتبر نتنياهو أن طهران ارتكبت "خطأ جسيما" بقصفها بلاده، متوعدا بأنها "ستدفع الثمن".

تعاون دفاعي مع القيادة المركزية الأمريكية

وكشف مسؤولان إسرائيليان إن اجتماع مجلس الوزراء انتهى بعد عدة ساعات بتفاهم على أنه سيكون هناك رد عسكري إسرائيلي ولكن دون قرار واضح بشأن ماهية هذا الرد.

وقال مصدر مطلع إن أحد أسباب عدم اتخاذ قرار في اجتماع مجلس الوزراء هو أن المسؤولين الإسرائيليين يريدون التشاور مع إدارة بايدن.

وأضاف أن إسرائيل تريد تنسيق خططها مع الولايات المتحدة بسبب التداعيات الاستراتيجية للموقف. وبالتالي فإن أي هجوم إيراني آخر ردا على رد إسرائيلي سيتطلب تعاونا دفاعيا مع القيادة المركزية الأمريكية، والمزيد من الذخائر للقوات الجوية الإسرائيلية وربما أنواع أخرى من الدعم العملياتي الأمريكي.