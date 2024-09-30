الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش اللبناني يعيد تمركزه في النقاط الحدودية بعد تهديدات إسرائيلية بالتوغل البري

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وكالة «فرانس برس»، نقلا عن مسؤول عسكري لبناني، أن الجيش اللبناني يعيد تمركز قواته على حدوده الجنوبية، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل أبلغتها بعمليات برية محدودة داخل لبنان.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، أن صور الأقمار الصناعية تظهر تجمعا نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان

ومنذ قليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة معاريف أن الإعلان عن بلدة المطلة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة يبدو تمهيد لبدء عملية برية من الحرب في لبنان.

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين: إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.

وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.

وأكد المسئول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.


 

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