استشهاد 12 جنديا فى الجيش اللبناني، وكوماندوز إسرائيلي ينفذ عمليات تمهد لغزو بري

أكد مسئول أمني لبناني، أن "12 جنديا على الأقل من الجيش استشهدوا منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله"، نقلت حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

استشهاد جنود فى الجيش اللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي

وكانت أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، فى وقت سابق اليوم، عن "استشهاد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية، أثناء مرورها عند حاجز العمرة- الوزاني التابع للجيش اللبناني".

قوات كوماندوز إسرائيلية تنفذ غارات في لبنان قبل غزو بري محتمل

فى ذات السياق نقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن مسؤول إسرائيلي زعمه، أن "القوات الخاصة استهدفت البنية التحتية لحزب الله لإبعاد المسلحين عن حدود إسرائيل"، لافتًا الى أن "قوات الكوماندوز الإسرائيلية نفذت غارات في لبنان قبل غزو بري محتمل هذا الأسبوع".