يوم الأحد الدامي، 120 غارة إسرائيلية على لبنان، مقتل 105، ونزوح مليون مواطن

شن الجيش الإسرائيلي حوالي 120 غارة جوية على لبنان، أمس الأحد، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هذه الغارات قتلت ما لا يقل عن 105 أشخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه شن "غارات واسعة النطاق على أهداف لحزب الله"، متعهدًا بـ"مواصلة الهجمات".

مقتل 105 لبنانيين إثر الغارات الإسرائيلية

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية، الأحد، قتلت ما لا يقل عن 105 أشخاص، من بينهم 32 في عين الدلب في الجنوب، و33 في بعلبك الهرمل في الشمال الشرقي.

وأكدت أن الضربات الجوية قتلت 14 مسعفًا على مدى اليومين الماضيين.

وضربت انفجارات ضخمة بيروت بسبب الغارات الجوية، فيما سُمع أزيز الطائرات المسيرة الإسرائيلية وهي تحلق فوق العاصمة اللبنانية خلال الليل، وأوقات كثيرة من نهار الأحد.

وذكر شهود من وكالة "رويترز"، فجر الإثنين، أنهم سمعوا دوي انفجار، فيما شوهد الدخان يتصاعد في جنوب غرب العاصمة اللبنانية بيروت. وأوضح الشهود أن الضربة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة الكولا ببيروت، في أول قصف داخل حدود المدينة.

أكبر عملية نزوح في لبنان

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، إلى أنّ عدد النازحين وصل إلى نحو "مليون شخص" في لبنان، معتبرًا أنّ هذه قد تكون "أكبر" عملية نزوح في البلاد.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي عملية طارئة لتأمين مساعدات غذائية لمليون شخص متضرّر في لبنان، وذلك وسط تصاعد أزمة النازحين.

من جانبها، أعلنت السعودية عن تقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني، لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة، مؤكدة "ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية".

وفي السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن إسرائيل قتلت أكثر من ألف لبناني فيما أُصيب 6 آلاف على مدى الأسبوعين المنصرمين.