الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان

دولة الاحتلال، فيتو
دولة الاحتلال، فيتو

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، باعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان بعد دوي صفارات الإنذار في حيفا.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن هناك سماع دوي انفجارات في حيفا.

 

اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".

وتابع نتنياهو: "وحدة الصف هي الشرط الضروري لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعدائنا والقضاء على حماس، مضيفا: نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله".

 

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