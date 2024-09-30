الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد العشرات في غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق بلبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات اغتيال ضمن عملية "سهم الشمال" التي التي بدأها الجيش الإسرائيلي في 23 سبتمبر الحالي والتي تهدف بحسب ما أعلن إلى إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

 

وفي آخر التطورات على الساحة اللبنانية المتعلقة بالعملية "سهم الشمال"

وقصف الطيران الإسرائيلي المسير موقعا قرب مركز الدفاع المدني في طيرحرفا جنوب لبنان، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 6 من عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية بعد استهداف الطيران الإسرائيلي مراكز لها في بلدة سحمر في البقاع الغربي فجرا.

 

كما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص بغارة استهدفت بلدة بنعفول جنوب لبنان.

أما فيما يتعلق بالدخان المتصاعد فلا غارة إسرائيلية على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، والدخان المتصاعد ناتج عن غارة يوم أمس.

كما أن الدخان الذي ارتفع في الضاحية الجنوبية ناجم عن سقوط جزء من مبنى في منطقة السان تيريز كان تعرض سابقا لغارة.

 ومن جانبها ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن  105 استشهدوا بينما أصيب 359 آخرون من جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي السياق ذاته نفذ الاحتلال غارتان إسرائيليتان على بلدتي كفرشوبا وكفر حمام جنوبي لبنان، بينما قام الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارات على بلدة كفرشوبا  وبلدة كفر حمام وبلدات شقرا وبرعشيت وطيردبا جنوب لبنان.

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