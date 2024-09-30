الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جالانت: هذا هدفنا من الحرب في لبنان

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

زعم  وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن هدف إسرائيل في لبنان هو  إعادة سكان الشمال، مدعيًا أن  إسرائيل ستٌفعل لأجل ذلك قواتها برا وبحرا وجوا".

جالانت يوضح أهداف اسرائيل في لبنان

وقال جالانت في تصريحات خلال لقائه قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية المحتلمة في لبنان: "سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم".

وأضاف: "من أجل عودة سكاننا إلى منازلهم في الشمال سنستخدم قدراتنا كافة بما في ذلك القوات البرية".

وأشار إلى أن اغتيال أمين عام  حزب الله حسن نصر الله  مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية.

يأتي ذلك وسط تقارير عن حشود عسكرية إسرائيلية بما فيها عشرات الدبابات قرب الحدود اللبنانية.

وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد اليوم الاثنين في كلمة متلفزة أن الحزب مستعد لأي توغل بري للجيش الإسرائيلي وأنه جاهز للالتحام البري معه.

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