موقع والا العبري: الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته لغزو لبنان
ذكر موقع والا العبري، في تقرير له اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي استكمل عمليات مهمة في إطار الاستعدادات للغزو البري للبنان.
جيش الاحتلال يستعد لغزو لبنان
ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الغزو البري للبنان يهدف إلى إبراز قوة الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
وشن الجيش الإسرائيلي حوالي 120 غارة جوية على لبنان، أمس الأحد، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هذه الغارات قتلت ما لا يقل عن 105 أشخاص.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه شن "غارات واسعة النطاق على أهداف لحزب الله"، متعهدًا بـ"مواصلة الهجمات".
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