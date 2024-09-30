خبير استراتيجي: نتوقع عودة العمليات الانتحارية في المواجهة بين حزب الله وإسرائيل

قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله ومن قبله اغتيال عدد من قيادات حزب الله على يد إسرائيل يمثل ضربات موجعة لحزب الله وبالتالي من المبكر تحديد تداعيات اغتيال حسن نصر الله على سيناريو المواجهة اللبنانية مع اسرائيل ومدى فاعليتها.

حركات المقاومة دائما ما يكون لديها انكسارات لكنها تنهض

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن هذا امر يتوقف على مدى تاثير الضربات العسكرية الاسرائيلية للبنية القيادية لحزب الله ولمخازن الحزب من السلاح والصواريخ وتأثر أجهزة الاتصالات على حزب الله، كل هذه الأمور مهمة مثلما يجب أن نعترف ان اغتيال حسن نصر الله ضربة قوية لحزب الله وسيكون لها تأثير وستعود المقاومة للنهوض مرة اخرى والتاريخ علمنا أن حركات المقاومة دائما ما يكون لديها انكسارات وفى نفس الوقت لديها بدائل للقيادات للنهوض مرة اخرى ولو تتبعنا حركة تحرير الجزائر سنجد انها قبل الجولة الاخيرة مرت بحالة الانكسار قبل أن تنتصر فى يونيو 1962 باستقلال الجزائر وبالتالى التاثير سيكون تكتيكيا اى يؤخر لحظة انتصار المقاومة.

وواصل حديثه قائلا: البعض ينتهز الظروف الحالية لمهاجمة المقاومة فى جنوب لبنان واتهامها بعدم الرشادة لكن من درس التاريخ يدرك ان هذا هو قدر المقاومة خاصة وأن تأثير اغتيال نصر الله لن يكون على المقاومة فقط لأنه أشبه بحجر كبير القى فى الماء فتسبب فى عمل دوائر الدائرة الاولى بالمقاومة وحزب الله ولبنان والشرق الأوسط وهذا من شأنه أن يتسبب فى تقلص المقاومة لبعض الوقت.

عودة العمليات الانتحارية والاغتيالات

وتابع: من الواضح أن الموقف الإيراني من التدخل فى المواجهة مع إسرائيل يتسم بالحرص الشديد لأنها لا تريد أن تخسر ولذلك نجد ردود الفعل الايرانية أهدأ مما كان يتوقع الكثيرون وبالتالى من الصعب توقع السيناريو القادم للمواجهة بين المقاومة اللبنانية وإسرائيل بشأن سلسلة الاغتيالات التى ترتكبها إسرائيل لكن الامر المؤكد ان المقاومة سوف تسعى لتطوير أساليب المواجهة لأن قذف الصواريخ لن يحقق النصر رغم تأثيرها وبالتالي التطوير سيكون بالعودة للعمليات الانتحارية والعمليات البرية وربما ممارسة نفس أسلوب إسرائيل وهو الاغتيالات.