إمبولي يتعادل مع فيرونتينا سلبيا في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة فريق فيرونتينا ونظيره إمبولي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وبتلك النتيجة يتقدم فريق إمبولي إلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فيرونتينا المركز الحادي عشر بـ سبع نقاط.

تشكيل مباراة فيرونتينا أمام إمبولي

تشكيل إمبولي أمام فيرونتينا

روما يفوز علي فينيزيا في الدوري الإيطالي

وفاز فريق روما الإيطالي على نظيره فينيزيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدفي روما عن طريق كل من بريان كريستانتي، ونيكولو بيسيلي في الدقيقتين 75، و83 على التوالي، بينما جاء هدف فينيزيا الوحيد عن طريق اللاعب جويل بوهاتيالو بالدقيقة 44.

يوفنتوس يفوز على جنوى بثلاثية نظيفة

فيما فاز فريق يوفنتوس علي نظيره جنوى، بثلاثية نظيفة على ملعب لويجى فيراريس (ماراتسي)، ضمن منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم 2024-2025.

أهداف مباراة يوفنتوس وجنوي

أحرز ثلاثية يوفنتوس دوسان هدفين وفرانسيسكو في الدقيقة 48 و55و 90.