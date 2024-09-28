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رياضة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يفوز على جنوى بثلاثية نظيفة

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

الدورى الإيطالى، فاز فريق يوفنتوس علي نظيره جنوى، بثلاثية نظيفة على ملعب لويجى فيراريس (ماراتسي)، ضمن منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم 2024-2025.

أهداف مباراة يوفنتوس وجنوي

أحرز ثلاثية يوفنتوس دوسان هدفين وفرانسيسكو في الدقيقة 48 و55و 90.

تشكيل يوفنتوس أمام جنوي

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: دانيلو، بريمر، كالولو، روهي

الوسط: فاجيولي، ماكيني، كوبمينيرس

الهجوم: جونزاليس، يلديز، فلاهوفيتش

تشكيل يوفنتوس

جنوى ضد يوفنتوس

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 والحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم وتسجيل 6 أهداف وعدم تلقى شباكه أى هدف.

فيما يأتى فريق جنوى فى المركز السادس عشر برصيد خمس نقاط فقط محققا انتصارا وحيدا وتعادلين وتلقى هزيمتين حتى الآن.

 يوفنتوس وجنوى

وسقط فريق يوفنتوس فى ثلاثة تعادلات متتالية بدون أهداف فى الدورى الإيطالى.

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالى بداية مقنعة للموسم الجديد، حيث فاز فى مباراتين متتاليتين بنتيجة 3-0 على كومو وهيلاس فيرونا فى أول مباراتين بالدورى.

ومع ذلك انتهت المباريات الثلاث التالية أمام روما وإمبولي ونابولي جميعها بالتعادل السلبي، مما دفع الخبراء إلى التشكيك في أسلوب موتا.

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