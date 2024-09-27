سعود عبد الحميد يعلق على المشاركة الأولى له بقميص روما الإيطالي

وجه سعود عبد الحميد لاعب نادي روما، رسالة إلى جماهير فريقه الإيطالي، بعد ظهوره الأول بقميص ذئاب العاصمة.

وظهر اللاعب السعودي، لأول مرة مع روما، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني، مساء الخميس، في إطار الجولة الأولى من عمر الدوري الأوروبي.

ودفع مدرب روما، إيفان يوريتش، بسعود عبد الحميد في الدقيقة 70 بدلا من زكي سيليك، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ونشر سعود، عبر حسابه على موقع تويتر، مجموعة صور من مشاركته في اللقاء، وكتب "سعيد بأول مباراة مع الفريق".

وتابع "للأسف لم نحقق الفوز.. شكرا للجماهير على الدعم".