الثوم يتصدر قائمة الخضراوات الأغلى سعرًا.. البامية والفاصوليا ضمن القائمة.. وخبراء يوضحون أسباب الارتفاعات وموعد الانخفاض

تصدر الثوم قائمة أغلى الخضراوات في الأسواق سواء الشعبية أو الراقية التي تشمل 10 أصناف، حيث وصل سعر الثوم إلى 200 جنيه.

قائمة الـ 10 خضراوات الأغلى سعرًا في الأسواق

وعن قائمة الخضراوات الأكثر سعرًا في الأسواق، فهي تضم كل من: الثوم، الفاصوليا الخضراء، البامية، الفلفل الألوان، الطماطم، الكوسة، الجزر، البطاطس، الليمون، الخيار.

أسعار الخضراوات في الأسواق، فيتو

فلماذا ارتفعت أسعار الثوم في الأسواق لهذا السعر، فضلًا ما هي أصناف الخضراوات الأغلى سعرًا في السوق المحلي ومتى تنخفض اسعارها؟ الإجابات نستعرضها في السطور الأتية:

أسعار الثوم في الأسواق، فيتو

الثوم يتصدر قائمة أسعار الخضراوات الأغلى سعرًا في الأسواق

تصدر الثوم قائمة الخضراوات الأغلى سعرًا في الأسواق سواء الشعبية أو الراقية، إذ قفزت أسعار الثوم في سوق العبور للجملة لتتراوح ما بين 55 إلى 85 جنيهًا، فيما تباينت أسعار كيلو الثوم ليتراوح سعر البلدي من 130 إلى 160 جنيهًا، أما سعر الثوم الصيني فتراوح من 170 إلى 200 جنيه.

أسعار الثوم في الأسواق، فيتو

رحلة ارتفاع أسعار الثوم خلال 2024

وكانت أسعار الثوم قد ارتفعت في الأسواق بعد شهر ونصف من حصاده في إبريل الماضي، ليصل سعر الثوم وقتها إلى 40 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا سعره في مارس الماضي، يقفز سعر الثوم إلى 80 جنيهًا في مايو الماضي.

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، فيتو

ندرة في محصول الثوم بالسوق المحلي

وعن أسباب استمرار ارتفاع أسعار الثوم في الأسواق، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات تليفزيونية؛ إن الثوم يتم زراعته في شهري أغسطس وسبتمبر ويحصد في مارس وأبريل من كل عام.

أسعار الثوم في الأسواق، فيتو

مفيش رأس ثوم عند الفلاح في الأرض

وعن سبب ارتفاعه، أوضح «أبوصدام»: «مفيش رأس ثوم عند الفلاح في الأرض، وكل المحصول تم تجميعه وتخزينه من قبل التجار، وقاموا بتخزينه لرفع سعره».

أسعار الثوم في الأسواق، فيتو

تصدير الثوم إلي الخارج سبب في ندرته وارتفاع أسعاره

وأضاف: إلى جانب أن هناك إقبال من دول العالم على استيراد الثوم المصري، إذ يتم تصديره إلى السعودية والإمارات وروسيا والاتحاد الأوروبي.

أسعار الخضراوات في الأسواق، فيتو

أسعار الخضراوات الأعلى سعرًا بعد الثوم في الأسواق

وعن أسعار الخضراوات الأعلى سعرًا بعد الثوم في أسواق التجزئة والجملة، فجاءت كالتالي

أسعار الفاصوليا الخضراء في الأسواق، فيتو

الفاصوليا الخضراء

ارتفعت أسعار الفاصوليا الخضراء في أسواق التجزئة لتتراوح من 55 إلى 100 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا في سوق العبور لجملة الخضراوات من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار البامية في الأسواق، فيتو

البامية

تراوحت أسعار البامية في أسواق التجزئة من 25 إلى 85 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا في سوق العبور لجملة الخضراوات.

أسعار الفلفل ألوان في الأسواق، فيتو

الفلفل ألوان

تراوحت أسعار الفلفل ألوان في أسواق التجزئة من 55 إلى 65 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل ألوان في سوق العبور للجملة من 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

الطماطم

فيما تباينت أسعار الطماطم في الأسواق، لتتراوح من 15 إلى 55 جنيهًا في أسواق التجزئة، بينما سجل سعر كيلو الطماطم من 15 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الكوسة في الأسواق، فيتو

الكوسة

تراوحت أسعار الكوسة في أسواق التجزئة من 10 إلى 50 جنيهًا، وفي سوق العبور تراوحت ما بين 9 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الجزر في الأسواق، فيتو

الجزر

تراوحت أسعار الجزر في أسواق التجزئة من 20 إلى 47 جنيهًا، وفي سوق العبور تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر جزر أحمر من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار البطاطس في الأسواق، فيتو

البطاطس

وعن أسعار البطاطس في أسواق التجزئة تراوحت من 15 إلى 42 جنيهًا، وفي سوق العبور؛ تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الليمون في الأسواق، فيتو

الليمون

وتراوح سعر ليمون بلدي/ أضاليامن 25 إلى 40 جنيهًا في أسواق التجزئة، بينما تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخيار في الأسواق، فيتو

الخيار

فيما تباينت أسعار الخيار بلدي/ صوب ليتراوح من 10 إلى 36 جنيهًا في أسواق التجزئة، وعن أسعار الخيار في سوق العبور للجملة، تراوح سعر خيار صوب من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضراوات في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعارها ومتى تنخفض في الأسواق؟

وبعد أن استعرضنا أسعار الخضراوات الأعلى سعرًا في السوق، نستعرض أسباب ارتفاع أسعارها ومتى تنخفض في الأسواق في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق

أرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية؛تسببت في انخفاض إنتاجية الخضراوات وقلة المعروض منها في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

حاتم النجيب ، فيتو

زيادة إنتاجية الخضراوات بداية من منتصف أكتوبر المقبل

وأضاف «النجيب»: نحن مقبلين على مواسم شتوية التي ستشهد دخول عروات جديدة من الخضراوات، بدءًا من منتصف أكتوبر المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الخضراوات.

أسعار الخضراوات في الأسواق، فيتو

موعد انخفاض أسعار الخضراوات في الأسواق

وأشار إلى أن طرح إنتاجية العروات الجديدة ستؤدي الي زيادة المعروض من الخضراوات، وبالتالي يحدث انخفاض تدريجي في الأسعار، وعليه فإن أسعار الخضراوات ستعود إلى معدلاتها الطبيعية وتنخفض تدريجيًّا مع زيادة المعروض بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.