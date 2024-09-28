السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الخضراوات
الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر أحمر من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 2 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.
txt

التموين: طرح الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

txt

الجزر الأحمر بـ 40 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل سعر البامية سعر الفاصوليا سعر الباذنجان سعر الفلفل موقع فيتو فيتو اسعار الطماطم اسعار البطاطس

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الكوسة والليمون في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، ارتفاع البصل والكوسة في سوق العبور

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

أخبار الاقتصاد اليوم: مبادرة جديدة لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة بنحو 30٪.. جرام الذهب يقفز 70 جنيها.. طرح 6000 كرتونة بيض بالمنافذ

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيهًا في سوق العبور

الأكثر قراءة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

الكهرباء تقدم روشتة للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية