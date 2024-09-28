كابوس سبتمبر.. شهر ارتفاع أسعار السلع.. الطماطم تتخطى سعر المانجو.. البطاطس تواصل الصعود.. قفزات سعرية للبيض والكتاكيت.. وخبراء يكشفون موعد الانخفاض

عاش المواطنون في كابوس ارتفاع أسعار السلع خلال شهر سبتمبر الجاري؛ الذي أوشك أن يسدل ستاره بعد أن تصدر أكثر الشهور ارتفاعًا في أسعار السلع الرئيسية مقارنة بالشهور الماضية خلال العام الجاري.

«فيتو» تستعرض أبرز السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال سبتمبر الجاري، وتجيب عن سؤال متى تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟

الطماطم تتخطى أسعار المانجو خلال سبتمبر 2024

ففي سبتمبر الجاري، تخطت أسعار الطماطم سعر ملكة الفواكه الصيفية المانجو، ليتراوح سعر كيلو الطماطم البلدي من 35 إلى 55 جنيهًا، بينما تتراوح المانجو لعدد من الأصناف الشعبية من 20 إلى 45 جنيهًا.

أسعار البطاطس تواصل الارتفاع خلال سبتمبر

كما واصلت أسعار البطاطس الارتفاع خلال سبتمبر لتصل إلى 40 جنيهًا في بعض المناطق، لتستمر موجهتها الارتفاعية التي بدأتها في شهر أغسطس الماضي.

ارتفاع سعر أعواد الشبت والبقدونس والكزبرة

وزاد الأمر صعوبة مع ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة؛ ليصبح للعود ثمنًا؛ ليصل سعر الرابطة المكونة من 3 أعواد إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من الشبت والبقدونس والكسبرة ما بين 200 و300 جنيه في سوق العبور للجملة.

65 جنيهًا ارتفاعًا في سعر كرتونة البيض

وخلال شهر سبتمبر الجاري، ارتفعت أسعار البيض أيضًا، ليتراوح سعر كرتونة البيض من 180 إلى 245 جنيهًا باختلاف المناطق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن أسباب القفزات في سعر البيض في أقل من يوم، بارتفاعات تراوحت من 25 إلى 65 جنيهًا مع بداية العام الدراسي.

ارتفاع سعر الكتكوت لـ 48 جنيهًا في الأسواق

كما سجلت أسعار الكتاكيت في الأسواق قفزة سعرية لتصل إلى 48 جنيهًا، بعد أن استقرت أسعار الكتكوت عند 42 جنيهًا كأعلى سعر له لفترة طويلة خلال شهر سبتمبر، لكن بعد أن أعلنت وزارة الزراعة فتح استيراد الكتكوت، شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة حيث قفز سعر الكتكوت نحو 6 جنيهات في أقل من يوم.

وبعد أن استعرضنا أبرز السلع التي شهدت ارتفاعات؛ يبقى الإجابة عن سؤال متى تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟ نستعرضها في السطور الأتية:

حاتم النجيب، فيتو

متى تنخفض أسعار الخضراوات في الأسواق؟

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بالنسبة للخضروات التي شهدت ارتفاعات في الأسواق متأثرة بارتفاع درجات الحرارة مثل الطماطم والكوسة والشبت والبقدونس والكزبرة والخيار؛ فإن أسعارهم ستشهد انخفاضات بداية مع شهر أكتوبر مع بدء انخفاض درجات الحرارة، وطرح محاصيل العروات الجديدة.

سامح السيد، فيتو

متى تنخفض أسعار البيض والكتكوت في الأسواق؟

ومن جهته؛ قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة؛ أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البيض بنهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر إلى 145 جنيهًا للكرتونة، وذلك مع زيادة المعروض منه في الأسواق.

موعد انخفاض أسعار الكتكوت في الأسواق

وفيما يخص موعد انخفاض أسعار الكتكوت في الأسواق، أوضح «السيد» إن قرار فتح استيراد الكتاكيت سيعمل على خفض أسعاره خلال الفترة المقبلة، مع زيادة المعروض منه خلال أقل من 45 يومًا.