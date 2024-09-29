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اقتصاد

الثوم يقفز 10 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور

الثوم
الثوم

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر أحمر من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
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الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

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