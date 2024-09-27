التموين: طرح الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضروات والفاكهة، لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

والمبادرة تهدف إلى طرح الخضراوات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة.

وأشارت إلى تخصيص 16 منفذا ضمن المبادرة حتى الآن فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في محافظة القاهرة على أن يتم زيادة الأعداد تدريجيا.

وسيتم بيع الخضروات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة إمداد كل منفذ بالمنتجات قبل انتهاء الكميات المتواجدة لديه.

وامتداد للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشعبة الخضر والفاكهة تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية جاري دراسة إقامة أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة على مدار العام، في مناطق 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الخيالة، التجمع الأول، التجمع الثالث، التجمع الخامس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح وتوفير كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين بأسعار مخفضة.