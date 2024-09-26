الخميس 26 سبتمبر 2024
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اقتصاد

شعبة الخضراوات: انطلاق مبادرة من الغيط للبيت للبيع بسعر التكلفة الإثنين المقبل

مبادرة من الغيط للبيت
مبادرة من الغيط للبيت لخفض أسعار الخضراوات، فيتو

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ عن بدء تسلمها 20 منفذًا تابعين ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لبدء عرض ‏الخضراوات والفاكهة في إطار مبادرة الشعبة «من الغيط البيت»، وذلك لبيع الخضراوات والفاكهة بسعر التكلفة.‏

مبادرة من الغيط للبيت لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة، فيتو

انطلاق مبادرة من الغيط للبيت في منافذ التموين الإثنين المقبل

وأوضح حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة، أنه جاري الإنتهاء من تسليم 20 منفذًا ‏من منافذ الشركة القابضة في إطار «مبادرة من الغيط  للبيت»، بالتعاون مع وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية، حيث ستقوم الشعبة بضخ الخضروات والفاكهة خلال ساعات، ‏علي أن يتم الإفتتاح الرسمي الإثنين المقبل.‏

 حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرة التجارية بالقاهرة، فيتو

الإعلان عن حجم أطنان الخضراوات والفاكهة خلال ساعات

وأشار النجيب، أن الشعبة تسلمت الـ 20 منفذًا التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية في ‏محافظتي القاهرة والجيزة، علي أن يتم الإعلان عن حجم الإطنان التي سيتم ضخها من ‏الخضار والفاكهة خلال الساعات القليلة المقبلة، لأنها ستختلف من منفذ للأخر ومن منطقة ‏لأخري.‏

مبادرة من الغيط للبيت لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة، فيتو

البطاطس تأتي على رأس الخضراوات الرئيسية ضمن المبادرة

وشدد النجيب، في بيان للشعبة، أن القائمة الرئيسية من الخضروات والتي يأتي علي رأسها ‏البطاطس والبصل وغيرها سيتم ضخها بالمنافذ التابعة للتموين بسعر التكلفة، إيمانًا من الشعبة ‏بضرورة المشاركة المجتمعية في المبادرات التي تستهدف توفير أفضل سعر للمستهلك في ‏ظل تضارب الأسعار وتباينها في الفترة الأخيرة.‏

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من الغيط إلى البيت، مبادرة جديدة لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة بنحو 30 ٪

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