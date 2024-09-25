الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره أمس.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها أمس.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها أمس.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها أمس.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 12 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها أمس.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها أمس.
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شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

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الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

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