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اقتصاد

بزيادة 5 جنيهات، أسعار الطماطم في الأسواق اليوم الأحد 29/9/2024

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سجلت أسعار الطماطم اليوم ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات في الأسواق، وهذا فيما يخص الطماطم البلدي، بينما تباينت أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

 أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

50 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق الشعبية وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 31.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و50 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 و20 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم البلدي تسجل 53 جنيهًا في السلاسل الغذائية

 وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 53 جنيهًا، بزيادة تقدر بـ 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم الشيري والاورجانيك في السلاسل الغذائية

 وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 70 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 65 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو.

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