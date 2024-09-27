أخبار الفن، مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع،وفاة الممثلة ماجي سميث،تعرض والدة ريم البارودي لحادث سير
شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي
مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها
كشفت الإعلامية لمياء فهمي مقدمة برنامج الدنيا بخير الذي يعرض على شاشة الحياة، عن تعرضها لحادث مروع تسبب في تهشم سيارتها.
واتضح من الحادث المفاجئ الذي تعرضت له لمياء فهمي تلف سيارتها من الجزء الأمامي.
أحمد عزمي يكشف كواليس طلبه للعمل ويتأثر خلال حديثه عن والدته
يحل الفنان أحمد عزمي ، ضيف علي إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة ومن المقرر عرض الحلقة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساء عبر شاشة “dmc”
و تحدث أحمد عزمي خلال برومو الحلقةعن كواليس طلبه لفرصة عمل من زملائه بالوسط الفني، كما أنه تحدث أيضا عن اللحظات الصعبة التي مر بها في حياته بالإضافة إلي أنه أكدأنه فقد والدته بعد وفاتها حيث أنه تأثر بشكل كبير خلال حديثه عنها وقال:" بعد وفاة والدتي اتحرمت من دعواتها.
أحمد فهمي: لا أحب السفر إلى الساحل الشمالي لهذا السبب
أكد الفنان أحمد فهمي، أنه لا يحب السفر إلى الساحل الشمالي، مشيرا إلى أنه يبحث عن الناس الحقيقين.
وقال أحمد فهمي في تصريحات له مع إبراهيم فايق: “مش بحب أروح الساحل الشمالي خالص أنا بحب الحاجات الحقيقية والناس الحقيقية ومش بقول كل الناس في الساحل مش حقيقية، بس في الآخر أنا رايح مصيف مش خروجة أنا ليه أروح أقعد على البحر ألاقي ساعات روليكس ومين داخل بعرية فراري لحد البحر”.
كارمن بصيص تعلن حملها الأول بعد زواج 8 سنوات
أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيص عن حملها بعد زواج 8 سنوات ووجهت رسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام
وقالت كارمن بصيص:" إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر، إلى صغيري الهدية الثمينة التي أحملهاأعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته
بمشاركة باسم يوسف، موعد انطلاق الموسم السابع من Arabs got talent
ينتظر الجمهور على قدم وساق انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات.
وكشفت قناة mbc عن موعد انطلاق البرنامج والذي من المقرر عرض أولي حلقاته يوم16 المقبل
وفاة الممثلة ماجي سميث عن عمر يناهز 89 عاما
توفيت ممثلة أفلام هاري بوتر، ماجي سميث، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 89 عاما.
وأعلن أبناء الممثلة ماجي سميث، خبر وفاتها، في بيان مقتضب، قالوا خلاله: “توفيت ماجي في المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم، الجمعة 27 سبتمبر.. كانت شخصية خاصة للغاية.. لقد تركت ولدين وخمسة أحفاد محبين مدمرين بفقدان، والدتهم وجدتهم”.
تصل إلى 47 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر وجورج وسوف في دبي
يستعد القيصر كاظم الساهر وسلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفل مشترك في دبي ومن المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.
وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت بـ 6 فئات وتبدأ من 2672 جنيها وحتى 47 ألف جنيه.
تعرض والدة ريم البارودي لحادث سير ونقلها لغرفة العمليات
تعرضت والدة الفنانة ريم البارودي لحادث سير، نقلت على إثره إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية.
ونشرت ريم البارودي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي، دعاء إلى الله بشفاء والدتها، وعلقت عليه قائلة: “فضلًا وليس أمرًا أرجو الدعاء لوالدتي بعد تعرضها لحادث سير وهتدخل غرفة العمليات”.
الممثل آلان توديك أحد مفاجآت فيلم Superman
Superman، كشفت تقارير صحفية، أن شركة DC، للإنتاج السينمائي، استعانت بالممثل آلان توديك، ليكون أحد مفاجأت فيلم Superman الجديد.
وذكرت التقارير، أن الدور الذي جسده الممثل آلان توديك، خلال فيلم Superman، هو دور سري لم يعلن عنه بعد، وسكون بمثابة مفاجأة للجمهور.
ليدي جاجا: ألبوم Harlequin مستوحى من شخصيتي ورؤيتي للمرأة
ليدي جاجا، تحدثت المغنية الشهيرة ليدي جاجا، عن ألبومها الجديد "Harlequin"، في تصريحات صحفية، وأوضحت أنها تنظر لألبومها الجديد، باعتباره ألبومًا لشخصية هارلي، وألبومًا لليدي جاجا أيضا.
وقالت ليدي جاجا: "أرى هذا الألبوم باعتباره ألبومًا لهارلي وألبومًا لليدي جاجا في نفس الوقت، هذه هي الطريقة التي أرى بها كل هذا.. إنه ألبومي، إنه ألبوم لليدي جاجا، ولكنه مستوحى أيضًا من شخصيتي ورؤيتي لما يمكن أن تكون عليه المرأة.. ولهذا السبب لا يلتزم الألبوم بنوع واحد. أطلقت عليه اسم "6.5" لأنه ليس ألبومي الاستوديو القادم الذي سيكون ألبومًا بوب، ولكنه في مكان ما بينهما، وهو يطمس الخطوط الفاصلة بين موسيقى البوب".
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