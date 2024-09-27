وفاة الممثلة ماجي سميث عن عمر يناهز 89 عاما
توفيت ممثلة أفلام هاري بوتر، ماجي سميث، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 89 عاما.
تفاصيل وفاة ماجي سميث
وأعلن أبناء الممثلة ماجي سميث، خبر وفاتها، في بيان مقتضب، قالوا خلاله: “توفيت ماجي في المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم، الجمعة 27 سبتمبر.. كانت شخصية خاصة للغاية.. لقد تركت ولدين وخمسة أحفاد محبين مدمرين بفقدان، والدتهم وجدتهم”.
يذكر أنه تم تشخيص ماجي، بسرطان الثدي عن عمر يناهز 74 عامًا، أثناء تصويرها فيلم Harry Potter and the Half-Blood Prince، وأصرت الممثلة حينها، على الاستمرار في التصوير، حتى أثناء تلقيها العلاج الكيميائي.
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