أحمد فهمي: لا أحب السفر إلى الساحل الشمالي لهذا السبب (فيديو)

أكد الفنان أحمد فهمي، أنه لا يحب السفر إلى الساحل الشمالي، مشيرا إلى أنه يبحث عن الناس الحقيقين.

تصريحات أحمد فهمي عن الساحل الشمالي

وقال أحمد فهمي في تصريحات له مع إبراهيم فايق: “مش بحب أروح الساحل الشمالي خالص أنا بحب الحاجات الحقيقية والناس الحقيقية ومش بقول كل الناس في الساحل مش حقيقية، بس في الآخر أنا رايح مصيف مش خروجة أنا ليه أروح أقعد على البحر ألاقي ساعات روليكس ومين داخل بعرية فراري لحد البحر”.

ومن ناحية أخرى، يستعد كل من أحمد فهمي وأحمد السقا لانطلاق تصوير فيلمها الجديد، والذي يأتي بعنوان أحمد وأحمد، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل.

فيلم أحمد السقا وأحمد فهمي

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين إلي فيلم أحمد وأحمد، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأحمد فهمي، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن آخر أفلام الفنان أحمد فهمي فيلم عصابة الماكس الذي عرض في وقت سابق بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج لأن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

وفيلم "عصابة الماكس" إخراج حسام سليمان، وتأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، وبطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.