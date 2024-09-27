الممثل آلان توديك أحد مفاجآت فيلم Superman
Superman، كشفت تقارير صحفية، أن شركة DC، للإنتاج السينمائي، استعانت بالممثل آلان توديك، ليكون أحد مفاجأت فيلم Superman الجديد.
وذكرت التقارير، أن الدور الذي جسده الممثل آلان توديك، خلال فيلم Superman، هو دور سري لم يعلن عنه بعد، وسكون بمثابة مفاجأة للجمهور.
DC تعلن انتهاء تصوير فيلم Superman، وهذا موعد العرض بالسينمات
أعلن المخرج جيمس جن، رئيس شركة DC، عن انتهاء تصوير الفيلم المنتظر، Superman بشكل رسمي، عبر نشر صورة له بصحبة طاقم عمل الفيلم، علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إكس، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 11 يوليو 2025.
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