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ثقافة وفنون

بمشاركة باسم يوسف، موعد انطلاق الموسم السابع من Arabs got talent

نجوي كرم وناصر الصبي
نجوي كرم وناصر الصبي وباسم يوسف، فيتو

ينتظر الجمهور على قدم وساق انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات. 

موعد انطلاق برنامج Arabs got talent

وكشفت قناة mbc  عن موعد انطلاق البرنامج والذي من المقرر عرض أولي حلقاته يوم16 المقبل

برنامج Arabs got talent

ويحمل الموسم السابع من برنامج arabs got talent عددا من المفاجآت ومنهم انضمام باسم يوسف إلى لجنة التحكيم بجانب نجوى كرم وناصر القصبي. 

ومن المفترض انطلاق تصوير الموسم السابع من برنامج arabs got talent في السعودية الشهر القادم وتقدمه الإعلامية ريا أبي راشد. 

 

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برنامج اكتشاف المواهب الشهير arabs got talent Arabs Got Talent برنامج arabs got talent باسم يوسف

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