بمشاركة باسم يوسف، موعد انطلاق الموسم السابع من Arabs got talent
ينتظر الجمهور على قدم وساق انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات.
موعد انطلاق برنامج Arabs got talent
وكشفت قناة mbc عن موعد انطلاق البرنامج والذي من المقرر عرض أولي حلقاته يوم16 المقبل
برنامج Arabs got talent
ويحمل الموسم السابع من برنامج arabs got talent عددا من المفاجآت ومنهم انضمام باسم يوسف إلى لجنة التحكيم بجانب نجوى كرم وناصر القصبي.
ومن المفترض انطلاق تصوير الموسم السابع من برنامج arabs got talent في السعودية الشهر القادم وتقدمه الإعلامية ريا أبي راشد.
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