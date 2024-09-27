مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها

كشفت الإعلامية لمياء فهمي مقدمة برنامج الدنيا بخير الذي يعرض على شاشة الحياة، عن تعرضها لحادث مروع تسبب في تهشم سيارتها.

لمياء فهمي تتعرض لحادث سير

واتضح من الحادث المفاجئ الذي تعرضت له لمياء فهمي تلف سيارتها من الجزء الأمامي.

ونشرت لمياء فهمي صورة لسيارتها بعد الحادث وذلك خلال حسابها الشخصي عبر “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله قدر الله ماشاء فعل راضية يارب”.

يذكر أن لمياء فهمي عبد الحميد تقدم حاليا برنامجها الاجتماعي الديني "وبكرة أحلى"، على شاشة قناة النهار.



لمياء فهمي عبد الحميد هي ابنة المخرج الراحل فهمي عبد الحميد وشقيقه المخرج التلفزيوني وائل فهمي عبد الحميد، درست في كلية السياحة والفنادق، ولكنها لم تعمل بالسياحة واتجهت إلى العمل الإعلامي وهي لا تزال في مرحلة الثانوية العامة، ويعتبر أشهر برامجها هو برنامجها الديني "كلام من القلب" على شاشة قناة الحياة.



وتعد لمياء فهمي عبد الحميد من أميز مذيعات البرامج الاجتماعية والدينية مع كل من دعاء عامر، ودعاء فاروق، وإيمان رياض.