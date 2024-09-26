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ثقافة وفنون

متحف اللوفر يحتفل بألبوم ليدي جاجا بهذه الطريقة

ليدي جاجا والموناليزا،
ليدي جاجا والموناليزا، فيتو

ليدي جاجا، قامت الصفحة الرسمية لمتحف اللوفر، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بتحديث صورة الملف الشخصي، تكريمًا لألبوم المغنية الأمريكية ليدي جاجا الجديد، "Harlequin".

ليدي جاجا تصدر أول أغنية من ألبوم Harley Quinn

 أصدرت المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي جاجا، أول أغنية بعنوان The Joker، وذلك ضمن الألبوم الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان Harley Quinn، والخاص بفيلم Joker: Folie à Deux.

وظهرت ليدي جاجا، خلال الفيديو كليب الخاص بأغنية The Joker، وهي تتجول داخل متحف اللوفر، والذي يعد أهم متحف في العالم.

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

 وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، من بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

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يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

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