تصل إلى 47 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر وجورج وسوف في دبي

يستعد القيصر كاظم الساهر وسلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفل مشترك في دبي ومن المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر وجورج وسوف



وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت بـ 6 فئات وتبدأ من 2672 جنيها وحتى 47 ألف جنيه.

ومن المفترض أن يقدم القيصر كاظم الساهر وجورج وسوف عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

ومن ناحية أخرى، فاجأ سلطان الطرب جورج وسوف الجمهور بطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان رقصة إسباني وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية جورج وسوف الجديدة رقصة إسباني

وطرح جورج وسوف أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب وظهر وهو يرقص برفقة فتيات في مكان وسط الطبيعة بين بحر وجبال وخضرة وظهر في الكليب أيضا الملحن محمد يحيي ملحن الأغنية، ومازح “جورج” الفتيات في آخر الكليب وقال:"ياعيني على العود".

أغنية جورج وسوف رقصة إسباني من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي باسم رزق ومن إخراج جاد شويري.