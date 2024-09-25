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ثقافة وفنون

DC تطرح بوسترات جديدة لفيلم Joker Folie A Deux

JOKER 2، فيتو
JOKER 2، فيتو

Joker 2، طرحت شركة DC، بوسترين جديدين، لفيلمها المنتظر  Joker Folie A Deux، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ ٢ أكتوبر المقبل.

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العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، من بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

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يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر  عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

ليدي جاجا توزع أكياس فشار على مشاهدي فيلم Joker 2

مهرجان فينيسيا، جلسة تصوير لأبطال فيلم Joker Folie A Deux

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