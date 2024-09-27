كارمن بصيص تعلن حملها الأول بعد زواج 8 سنوات

وتوجه رسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات..

أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيص عن حملها بعد زواج 8 سنوات ووجهت رسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وقالت كارمن بصيص:" إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر، إلى صغيري الهدية الثمينة التي أحملهاأعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته

يذكر أن تألقت كارمن بصيص في مسلسل عروس بيروت والذي حقق نجاحا كبيرا

أبطال مسلسل عروس بيروت

الجدير بالذكر أن مسلسل عروس بيروت من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد،ضحي الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ميا سعيد، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبدالسلام، لينا حوارنة، ليا مباردي، علاء الزعبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وفاء سيلين حلاوي، وزياد علي، وبمشاركة النجم رفيق علي أحمد، وكارلا بطرس.