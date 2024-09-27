تعرض والدة ريم البارودي لحادث سير ونقلها لغرفة العمليات

تعرضت والدة الفنانة ريم البارودي لحادث سير، نقلت على إثره إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية.

حادث والدة ريم البارودي

ونشرت ريم البارودي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي، دعاء إلى الله بشفاء والدتها، وعلقت عليه قائلة: “فضلًا وليس أمرًا أرجو الدعاء لوالدتي بعد تعرضها لحادث سير وهتدخل غرفة العمليات”.