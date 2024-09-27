أحمد عزمي يكشف كواليس طلبه للعمل ويتأثر خلال حديثه عن والدته (فيديو)

يحل الفنان أحمد عزمي ، ضيف علي إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة ومن المقرر عرض الحلقة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساء عبر شاشة “dmc”

أحمد عزمي في برنامج صاحبة السعادة

و تحدث أحمد عزمي خلال برومو الحلقةعن كواليس طلبه لفرصة عمل من زملائه بالوسط الفني، كما أنه تحدث أيضا عن اللحظات الصعبة التي مر بها في حياته بالإضافة إلي أنه أكدأنه فقد والدته بعد وفاتها حيث أنه تأثر بشكل كبير خلال حديثه عنها وقال:" بعد وفاة والدتي اتحرمت من دعواتها.

ومن المفترض أن يكشف أحمد عزمي من خلال الحلقة عن سبب شعوره بالندم بعد وفاة والدته.

أحمد عزمي يشارك في مسلسل رمضاني

وكان الفنان أحمد عزمي، أعلن تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل رمضاني للعرض فى 2025.

وقال أحمد عزمي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم علي دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري.. كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به.. التقيت اليوم بالأستاذ (عمرو الفقي) المدير التنفيذي للشركة المتحدة، وتم بفضل الله توقيع عقد عمل فني لرمضان القادم بإذن الله...أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلي.. اللهم لك الحمد”.

وكان الفنان أحمد عزمي ناشد فى بداية عام جديد من حياته، زملاءه فى الوسط الفني، والجهات الإنتاجية لمساعدته فى الانضمام لأعمال الشركة الفنية.

وجاء ذلك في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يطلب من الجهات الإنتاجية أن تساعده في الانضمام لطاقم عمل أحد مشاريعها الفنية القادمة، فكتب: “ مع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي ادعو الله تعالي ان يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل وأتمني أن يتيح لي المنتجون فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة.”

وسرد الفنان أحمد عزمي مؤهلاته الفنية التى تجعله مستحقًا هذه المشاركة من وجهة نظره، فقال: "تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال، أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم الأبواب المغلقة (المهرجان القومي للسينما…أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة..أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية (قبلات مسروقة) جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد) … كما قدمت لشبكة راديو وتليفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم (المنبر) الإمارات العربية المتحدة".

وطلب أحمد عزمي من أصدقائه داخل الوسط الفني الإغاثة، قائل: “أتمني من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي مساعدتي على التواصل مع المنتجين والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة.”

وتابع: “لا طعم للحياة بدون عمل، أبني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة وأنا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا أملك مهنة أخرى وأخشى من الموت كمدا وحزنا”

وأنهى عزمي منشوره: “هذا طلب ورجاء لأحد أهم وأكبر المؤسسات المصرية والتي تعلي من قيمة التسامح وإعطاء الفرص للشباب..وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرا... اعتذر للإطالة”.