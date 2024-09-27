الجمعة 27 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

ليدي جاجا: ألبوم Harlequin مستوحى من شخصيتي ورؤيتي للمرأة

ليدي جاجا، فيتو
ليدي جاجا، فيتو

ليدي جاجا، تحدثت المغنية الشهيرة ليدي جاجا، عن ألبومها الجديد "Harlequin"، في تصريحات صحفية، وأوضحت أنها تنظر لألبومها الجديد، باعتباره ألبومًا لشخصية هارلي، وألبومًا لليدي جاجا أيضا.

وقالت ليدي جاجا: "أرى هذا الألبوم باعتباره ألبومًا لهارلي وألبومًا لليدي جاجا في نفس الوقت، هذه هي الطريقة التي أرى بها كل هذا.. إنه ألبومي، إنه ألبوم لليدي جاجا، ولكنه مستوحى أيضًا من شخصيتي ورؤيتي لما يمكن أن تكون عليه المرأة.. ولهذا السبب لا يلتزم الألبوم بنوع واحد. أطلقت عليه اسم "6.5" لأنه ليس ألبومي الاستوديو القادم الذي سيكون ألبومًا بوب، ولكنه في مكان ما بينهما، وهو يطمس الخطوط الفاصلة بين موسيقى البوب".

 

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 قامت الصفحة الرسمية لمتحف اللوفر، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بتحديث صورة الملف الشخصي، تكريمًا لألبوم المغنية الأمريكية ليدي جاجا الجديد، "Harlequin".

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