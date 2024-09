نجمة الكيبوب يونا في بطولة دراما «The Tyrant’s Chef»

كشفت الوكالة الكورية OSEN عن تلقى نجمة فرقة الكيبوب Girls' Generation والممثلة YoonA عرض للعب الدور الرئيسي في الدراما الجديدة "The Tyrant’s Chef" المقتبس من الويبتون الكوري الذي يحمل نفس العنوان.

وردًا على التقرير، قالت وكالة SM للترفيه: "عُرض على YoonA دور البطولة في "The Tyrant’s Chef" وهي في مرحلة المناقشات حاليًا".

دراما The Tyrant’s Chef

وتروي دراما "The Tyrant’s Chef" قصة طاهية تسافر عبر الزمن إلى الماضي في ذروة حياتها المهنية، هناك تلتقي بملك يُعرف بأنه أسوأ طاغية، ولكنه أيضًا الذواقة المطلقة.

وتثير دراما “The Tyrant’s Chef” حماس الجمهور بالفعل حيث سيتم إخراجها من قبل Jang Tae Yoo، الذي أخرج سابقًا أفلامًا ناجحة مثل "My Love from the Star" و"Hyena" و"Lovers of the Red Sky"، وحقق أحدث مشروع له "Knight Flower"، بطولة هوني لي ولي جونج وون، رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى دراما مشاهدة يومي الجمعة والسبت على قناة MBC في التاريخ.

ومن المتوقع أن يبدأ التصوير بمجرد الانتهاء من اختيار الممثلين، مع خطط لإصداره العام المقبل.