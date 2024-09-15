عضو فرقة ستراي كيدز يطرح أغنية جديدة في عيد ميلاده (فيديو)

احتفل هان، عضو فرقة الكيبوب Stray Kids مساء أمس، بعيد ميلاده الـ 24 بطريقة مميزة، حيث فاجأ المعجبين بأغنية خاصة من تأليفه بعنوان "Human."

تمت كتابة الأغنية وتلحينها من قبل هان نفسه، وهي تعبير صادق عن شكره للمعجبين على دعمهم المستمر على مر السنين، وتتضمن كلمات الأغنية عبارات مثل "أنت لم تدعني أسقط أبدًا" و"ممتن لأنك الجدار الكبير الذي أستند عليه في هذا العالم"، في إشارة إلى امتنانه لمعجبيه.

كما يعبر هان في الأغنية عن صراعاته الشخصية، حيث يقول "خارج الأضواء، أنا مجرد إنسان في النهاية." تُعد كلمات الأغنية المؤثرة لمسة شخصية من هان ليظهر للمعجبين تقديره وحبه لهم.

وتبدأ أغنية “Human” لهان بعبارت من مشروعه المنفردة السابق والذي طرحها منذ 3 سنوات بعنوان “Alien”، ليعبر هان من خلال العملان معًا عن نضوجه خلال الأعوام الماضية، وتغير نظرته ليس فقط لمن حوله ولكن لنفسه كذلك، فبعد أن كان يري نفسه كـ"فضائي" لا يستطيع الإندماج، وأصبح الأن إنسان كغيره ولكن محتفظًا بتفرده كفنان.