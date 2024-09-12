آرام من BTS يتبرع بـ 100 مليون وون لمحاربي كوريا القدامى احتفالا بعيد ميلاده

تبرعَ آرام من فرقة الكيبوب BTS بمبلغ 100 مليون وون لصندوق المحاربين القدامى عن طريق الجمعية المسؤولة عن نقل هذه التبرعات في عيد ميلاده الذي يصادف اليوم 12 سبتمبر، قدمَ آرام هذا التبرع للمشاركة في "حملة تقدير الخدمة العسكرية الموحدة" التابعة لوزارة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى بكوريا، حيث سيتم استخدام التبرع لتوفير الرعاية والعلاج لأفراد الخدمة العسكرية الموحدة وأسرهم المتضررة.

عبرَ آرام عن مشاعرهِ تجاه الامر من خِلال وكالتهِ BIGHIT MUSIC، فقال: "شخصيًا اشعرُ بما يحملهُ عدد لا يحصى من الأشخاص بهذا المجال من فِداء وتفاني هذا اليوم، آمل أن يكون هذا التبرع مفيدًا لجميع الأبطال الذينَ يكرسون أنفسهم لبلدهم في هذه اللحظة، وكذلك للعديد من الأشخاص الذين عملوا بجدٍ من أجلِ السلام، وأرغبُ بأن أعرب عن جزيل امتناني للآرمي الذينَ يرسلون لي دائمًا الكثير من الحب والدعم".

في كل عام يحتفلُ RM بعيد ميلاده عن طريق المشاركة في مُختلف أنشطة التبرع، ففي العام الماضي، دعمَ الجمعية الكورية لعلوم الطب الشرعي وسلطَ الضوء على أهمية تدريب الخبراء، وفي عامي 2021 و2022، تبرعَ لمؤسسة التراث الثقافي الذي موجود خارج البلاد للعمل على استعادة التراث الثقافي للبلاد والحفاظ عليه، ونشرَ تأثيرهُ الجيد عبر مجالاتٍ مختلفة.