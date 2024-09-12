الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آرام من BTS يتبرع بـ 100 مليون وون لمحاربي كوريا القدامى احتفالا بعيد ميلاده

آرام، فيتو
آرام، فيتو

تبرعَ آرام من فرقة الكيبوب BTS بمبلغ 100 مليون وون لصندوق المحاربين القدامى عن طريق الجمعية المسؤولة عن نقل هذه التبرعات في عيد ميلاده الذي يصادف اليوم 12 سبتمبر، قدمَ آرام هذا التبرع للمشاركة في "حملة تقدير الخدمة العسكرية الموحدة" التابعة لوزارة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى بكوريا، حيث سيتم استخدام التبرع لتوفير الرعاية والعلاج لأفراد الخدمة العسكرية الموحدة وأسرهم المتضررة.

عبرَ آرام عن مشاعرهِ تجاه الامر من خِلال وكالتهِ BIGHIT MUSIC، فقال: "شخصيًا اشعرُ بما يحملهُ عدد لا يحصى من الأشخاص بهذا المجال من فِداء وتفاني هذا اليوم، آمل أن يكون هذا التبرع مفيدًا لجميع الأبطال الذينَ يكرسون أنفسهم لبلدهم في هذه اللحظة، وكذلك للعديد من الأشخاص الذين عملوا بجدٍ من أجلِ السلام، وأرغبُ بأن أعرب عن جزيل امتناني للآرمي الذينَ يرسلون لي دائمًا الكثير من الحب والدعم".

في كل عام يحتفلُ RM بعيد ميلاده عن طريق المشاركة في مُختلف أنشطة التبرع، ففي العام الماضي، دعمَ الجمعية الكورية لعلوم الطب الشرعي وسلطَ الضوء على أهمية تدريب الخبراء، وفي عامي 2021 و2022، تبرعَ لمؤسسة التراث الثقافي الذي موجود خارج البلاد للعمل على استعادة التراث الثقافي للبلاد والحفاظ عليه، ونشرَ تأثيرهُ الجيد عبر مجالاتٍ مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرقة الكيبوب BTS آرام صندوق المحاربين القدامى BIGHIT MUSIC

مواد متعلقة

SUGA عضو فرقة BTS يقود تحت تأثير الكحول، وHYPE تعتذر

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

سعر الكتكوت يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

تنسيق المرحلة الثالثة 2024، قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدور الثاني

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية