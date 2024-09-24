سي إن إن عن مسئول أمريكي: أصبحنا أقرب لدوامة حرب كبرى بعد 7 أكتوبر
أفادت شبكة" سي إن إن " الأمريكية نقلا عن مسئول أمريكي بأن البلاد أصبحت أقرب إلى دوامة حرب إقليمية منذ هجوم 7 أكتوبر.
وأوضحت الشبكة الأمريكية عن مسئولين أن عملية البيجر هزت قدرة حزب الله على التواصل.
وقبل وقت سابق من اليوم استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
انتشلوا جثامين شهداء
وأفاد مراسل وفا بأن المسعفين انتشلوا جثامين أربعة شهداء، وعددا من الجرحى، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة حرب في محيط إسكان القلعة بمدينة خان يونس، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.
كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة فجر اليوم، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في حيي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.
استشهاد 41,455 مواطن، وإصابة 95,878 آخرين
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطن، وإصابة 95,878 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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