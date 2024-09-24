الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سي إن إن عن مسئول أمريكي: أصبحنا أقرب لدوامة حرب كبرى بعد 7 أكتوبر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت شبكة" سي إن إن " الأمريكية نقلا عن مسئول أمريكي بأن البلاد أصبحت  أقرب إلى دوامة حرب إقليمية منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأوضحت الشبكة الأمريكية عن مسئولين أن عملية البيجر هزت قدرة حزب الله على التواصل.

وقبل وقت سابق من اليوم استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

 

انتشلوا جثامين شهداء

 وأفاد مراسل وفا بأن المسعفين انتشلوا جثامين أربعة شهداء، وعددا من الجرحى، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة حرب في محيط إسكان القلعة بمدينة خان يونس، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة فجر اليوم، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في حيي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.

 

استشهاد 41,455 مواطن، وإصابة 95,878 آخرين

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطن، وإصابة 95,878 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الطائرات الحربية الاسرائيلية هجوم 7 أكتوبر جنوب قطاع غزة خان يونس خان يونس جنوب قطاع غزة شبكة سي إن إن الأمريكية قطاع غزة

مواد متعلقة

إعلام عبري: إسرائيل منفتحة على التهدئة مع حزب الله في حالة واحدة

بيان عاجل لوزراء الخارجية العرب بشأن لبنان

محمد بن زايد يبحث مع بايدن أزمة غزة وجهود مصر وقطر في الوساطة

وقف إطلاق النار والعودة لحكم غزة، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الفلسطيني

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

2630 دولارا للأونصة، مفاجأة مؤشر الذهب في التداولات العالمية

ماذا فعل موظف بمدرسة السعيدية مع طالب بسبب قصة شعره؟ (فيديو)

وزير الصحة يحيل المتغيبين في مركز أسرة الفجالة للتحقيق

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

آخر مستجدات سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك الجديدة

منوعات

المزيد

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية