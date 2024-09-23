الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

محمد بن زايد يبحث مع بايدن أزمة غزة وجهود مصر وقطر في الوساطة

محمد بن زايد وبايدن،
محمد بن زايد وبايدن، فيتو

استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في البيت الأبيض، لبحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

 

بايدن يستقبل محمد بن زايد في البيت الأبيض

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إلى الولايات المتحدة حيث رحب الرئيس الأمريكي برئيس دولة الإمارات، مؤكدًا أهمية الزيارة في تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين على جميع المستويات.

زيارة بن زايد إلى أمريكا، فيتو

واستعرض بايدن والشيخ محمد بن زايد، آفاق التعاون وأهمية توسيع مجالاته خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي والأمن الغذائي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا للجميع، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تمتد إلى أكثر من خمسين عامًا والشراكة المتنوعة والممتدة التي تجمع البلدين.

 

الرئيس الإماراتي يبحث مع بايدن أزمة غزة وجهود مصر وقطر 

كما بحث الرئيس الإماراتي مع نظيره الأمريكى، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تركزت حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق واحتواء التصعيد في المنطقة الذي يهدد أمنها واستقرارها.

 

وثمن الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق مبادرة الرئيس جو بايدن وجهود الوساطة المشتركة التي تقوم بها الولايات ومصر وقطر للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا سموه أهمية مواصلة هذه الجهود بوصفها خطوة أولى في الطريق نحو استئناف المسار السياسي لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

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