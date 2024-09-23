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خارج الحدود

وليد جنبلاط: دخلنا الحرب الشاملة وأخشى من تكرار سيناريو غزة فى لبنان

وليد جنبلاط، فيتو
وليد جنبلاط، فيتو

قال السياسي اللبنانى، وليد جنبلاط، اليوم، أن المنطقة دخلت فى الحرب الشاملة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو غزة فى لبنان، بسبب عقيلة الإسرائيليين التدميرية.

وليد جنبلاط يحذر من تكرار سيناريو غزة فى لبنان 

وتابع وليد جنبلاط، الرئيس السابق لـ الحزب التقدمي اللبناني، في حديث لقناة "إم تى في" قائلا: "لست أدري إذا ما كان الوضع سيأخذنا إلى الحرب البرية لكنّنا دخلنا في الحرب الشاملة، وأخشى سيناريو غزة في لبنان بسبب العقيلة التي تسود الإسرائيليين".

 

واستطرد وليد جنبلاط، أننا "نحن لم نعط ذرائع لإسرائيل لشن الحرب، لأننا احترمنا قواعد الإشتباك وزيارة المبعوث الأمريكى هوكستين، كانت بمثابة عملية تخدير تصب في مصلحة إسرائيل".

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وأكد جنبلاط، أن "الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم إسرائيل وهي لم تفعل شيئًا حتى الآن، والجنوب رأى في حزب الله في حرب الـ2006 سندًا لكن تلك المعادلة قديمة".

وأضاف جنبلاط، "أملت منذ العام الماضي ألا تنطلق الحرب لكننا لا نستطيع استرجاع الرصاصة والمخطط الإسرائيلي يقتضي ربما احتلال الجنوب، وسمير جعجع كان دقيقًا حين قال إن الوقت ليس للشماتة.

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