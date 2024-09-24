شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مركبة بدير البلح (فيديو)
غزة الآن، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في دير البلح، وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية أن مُسيّرات الاحتلال قصفت مركبة شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطنا، وإصابة 95,878 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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