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خارج الحدود

ألمانيا تعلن اعتقال مهاجر سوري خطط لمهاجمة جنود جيش بساطورين

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

اعتقلت السلطات الألمانية، مهاجر سوري يبلغ من العمر (27 عاما) متهما بالتخطيط لشن هجوم على جنود في الجيش الألماني مستخدما ساطور.

اعتقال سوري خطط لمهاجمة قوات الجيش الألماني

وقال مكتب الادعاء العام في ميونيخ جنوب ألمانيا، اليوم، إنه تم توقيف شاب سوري (27 عاما)، يشتبه في ارتباطه بتنظيم متطرف، وذلك بتهمة التحضير لشن هجوم باستخدام ساطور ضد جنود الجيش الألماني.

 

وحسب مكتب الادعاء الألمانى، قد تم القبض على المشتبه به الخميس، بعد أن اشترى "ساطورين" كان ينوي استخدامهما لمهاجمة جنود خلال فترة استراحتهم للغداء في إحدى البلدات في بافاريا، حيث كان يهدف لقتل "أكبر عدد ممكن منهم"، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن النيابة العامة.

تفاصيل اعتقال شاب سوري قبل مهاجمة جنود الجيش الألماني

وأضافت السلطات الألمانية في بيانها: أن "المتهم أراد بفعلته إثارة ضجة كبيرة وبث شعور بعدم الأمان"، موضحة أنه تم التخطيط للهجوم في بلدة هوف، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال نورمبرج، وأن قسم مكافحة التطرف والإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في ميونيخ يتولى التحقيق.

وجاء الإعلان عن الحادث بعد فترة وجيزة من هجوم بالسلاح الأبيض في زولينجن غرب ألمانيا نهاية أغسطس الماضي، والذي تبنى تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، بعدما تم القبض على السوري الذي نفذه، والذي يبلغ من العمر 26 عاما، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص.

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