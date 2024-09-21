أخبار الفن اليوم: وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي.. سمية الخشاب تتوقع المستقبل في “أوراق التاروت”.. وحميد الشاعري يترك بصمة صوته للذكاء الاصطناعي بعد وفاته

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت 21- 9- 2025 العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن وفاة نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي



وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب».

وتوفى رضا نجل المطرب الشعبي اسماعيل الليثي اثر سقوطه من شرفة منزلهم، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من إنقاذه.

تنتظر الفنانة سمية الخشاب عرض فيلمها الجديد "أوراق التاروت" المؤجل منذ عامين، والذى تلعب فيه شخصية "نيرة" قارئة تاروت، تتنبأ بأحداث تشويقية تقلب مسار قصة الفيلم.



ومن المقرر أن يعيد صناع العمل تصوير بعض المشاهد التي اعترضت عليها الرقابة، ويتم تصويرها خلال الفترة المقبلة.

أعلن الفنان حميد الشاعري عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه قام بتسجيل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته.



وأوضح الشاعري أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلًا: 'إذا أراد الله أن يذكرنا، سيكون من الرائع أن تسمع أغنية جديدة بصوتي'.

لطالما كانت السينما المصرية ثرية وغنية بالموضوعات والقضايا، ومعبرة دومًا عن نبض المجتمع المصري وأفكاره، حيث تم تقديم أفلامًا عن موضوعات متنوعة وكثيرة من قلب مصر وأهلها، وكانت الصوفية، باعتبارها منهجًا يتبعه عددًا من المصريين، حاضرة بطقوسها وأفكارها وبقوة في عدد من الأعمال الفنية المصرية، ومن أبرز هذه الأعمال السينمائية التي تحدثت عن الصوفية:



هل تشارك مي عز الدين في الجزء الخامس من المداح؟.. حمادة هلال يرد

نفى الفنان حمادة هلال الأخبار المتداولة عن انضمام الفنانة مي عزالدين للجزء الخامس من مسلسل المداح في السباق الرمضاني لعام 2025.



وأكد حمادة خلال لقائه مع منصة الإماراتية أنه يتمنى انضمامها للمسلسل خصوصا أنها من جمهوره كما صرحت له.

وكشف هلال لأول مرة خلال اللقاء أنه استعار بعض الأوراد من مي عز الدين ليستخدمها في أحداث المسلسل قائلا: "مي دي أختي ونجمة كبيرة وهي فاجئني إنها من جمهور المداح ومعرفش هتزعل مني ولا لأ بس انا خدت أوراد منها استخدمتها في المداح".

تصدرت أزمة الفنان محمد رمضان، ونجله، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اعتداء نجل الفنان على طفل في أحد الأندية وصفعه على وجهه.



في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، حقيقة تصالح الأسرة، مع محمد رمضان، والتنازل عن البلاغ المقدم ضد الفنان ونجله، وذلك بعد الاعتداء على الطفل داخل أحد الأندية الشهيرة.

وقال المصدر، إن كل ما تم تداوله في الساعات الماضية، بشأن تصالح الأسرة مع محمد رمضان ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا استمرار الأسرة في قضيتها قائلًا: "الأسرة لديها إصرار كبير في الحفاظ على حق نجلها، ولن تتنازل لأي أسباب".

خرجت الفنانة أيتن عامر، عن صمتها للرد على الأخبار التي انتشرت عن وجود خلافات بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، خاصة بعد منشور له تحدث فيه عن عدم تمكنه من رؤية أولاده.



في هذا السياق، قالت أيتن خلال لقائها مع et بالعربي: "هو موجود دايما وبيكلمهم على طول".

وكشفت أيتن عامر أنها تعاونت مع محمد عز العرب في تصوير أغنية "بناقص" وقالت: "إحنا شاركنا بعض في نجاحات كتير جدا وعندنا مشروع عمرنا ما هنقدر نفشكله اللي هما الولاد، أنا اسمي ارتبط بيه في نجاحات كتير واسمه ارتبط بيا في نجاحات كتير ودي حاجة مش هنقدر ننكرها ولا نخبيها".

يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

ويقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.

روجت المخرجة شيرين عادل لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل تيتا زوزو قبل ساعات من انطلاق عرضه على منصة Watch It.



حيث نشرت عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام بوستر المسلسل وكتبت “هل أنتم متحمسين؟.. سينطلق اليوم في تمام الثامنة مساء عبر منصة واتش ات”، في إشارة إلى مسلسلها تيتا زوزو.



