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ثقافة وفنون

بعد اعتداء ابنه على طفل، حقيقة تصالح محمد رمضان مع أسرة الضحية

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدرت أزمة الفنان محمد رمضان، ونجله، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اعتداء نجل الفنان على طفل في أحد الأندية وصفعه على وجهه.

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، حقيقة تصالح الأسرة، مع محمد رمضان، والتنازل عن البلاغ المقدم ضد الفنان ونجله، وذلك بعد الاعتداء على الطفل داخل أحد الأندية الشهيرة.

وقال المصدر، إن كل ما تم تداوله في الساعات الماضية، بشأن تصالح الأسرة مع محمد رمضان ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا استمرار الأسرة في قضيتها قائلًا: "الأسرة لديها إصرار كبير في الحفاظ على حق نجلها، ولن تتنازل لأي أسباب".

على الجانب الآخر، كان كشف محمد سالم، والد الطفل الذي حدثت مشاجرة بينه وبين نجل الفنان محمد رمضان مؤخرا، تفاصيل الواقعة وسبب تصعيده الموضوع ولجوئه لقسم الشرطة والنيابة.

وقال محمد سالم في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "الموضوع عبارة عن مشادة بين أطفال، وموضوع بسيط في الأساس وله طرق للحل، لكن للأسف المشادة قيل فيها كلام من عينة إنتوا مش عارفين أنا مين وابن مين".

وأضاف والد الطفل: "ابني كان بيلعب في النادي مع مجموعة من زملائه عند الألعاب المائية، وحد تقريبا خبط في ابن الشخص اللي أنا مدعي عليه، وابني تدخل للفصل بين الاثنين فالولد رد عليه وقال إنت متعرفش أنا ابن مين، وحصل تلاسن بسيط بين الأطفال وتجاذب بسيط بالأيدي".

وتابع: "ابني ابتعد بعد المشادة، وابن الشخص الآخر اللي أنا مدعي عليه جري وراه وفتح الموبايل وشاور على ابني وأصحابه، ولما ابني دخل الحمام حصلت حاجة غريبة، الولد تتبع ابني وقفل عليه باب الحمام بكرسي ودي حاجة خطيرة جدا، ده احتجاز طفل دون وجه حق ويعاقب عليه القانون".

وكانت سيدة اتهمت نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب، فى مدينة 6 أكتوبر أثناء اللعب، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأشارت والدة الطفل في بلاغها بقسم شرطة 6 أكتوبر أن ابن الفنان محمد رمضان نشبت بينه وبين ابنها مشاجرة فقام ابن محمد رمضان بضرب نجلها في وجهه ما أدى لإصابته بكدمة ما دفعها للابلاغ عن الواقعة.

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