الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نزار الفارس يكشف حقيقة رفض آيتن عامر الحضور في برنامجه الجديد

آيتن عامر، فيتو
آيتن عامر، فيتو

أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس، انضمامه لفضائية "الرابعة tv"، حيث يقدم موسما جديدا من برنامجه ويستضيف فيه عدد من النجوم، أبرزهم الفنانة عايدة رياض ومادلين طبر ونجوم آخرين.


وقال نزار الفارس، إنه تعاقد مع مدير قناة الرابعة الإعلامي غزوان جاسم على تقديم برنامج جديد، مردفًا أن مصر بوابة النجوم لكل شخص يحلم بالشهرة أو يحقق حلمه فهي أم الدنيا.


وأشار "الفارس"، إلى أنه سيجري مقابلة مع النجمة نادية الجندي لأنها فنانة موهوبة وكبيرة ويحبها، نافيًا رفض الفنانة آيتن عامر أن تجري معه مقابلة تلفزيونية ولكنها طلبت منه مبلغ مالي كبير، فبالتالي لم يحدث اتفاق بينهما، حيث يكن لها كل التقدير والاحترام.


وأوضح نزار الفارس، أنه لم يشمت في المطرب سعد الصغير، بل حزين عما حدث له عقب إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة بسبب وجود ممنوعات بحوزته أبرزها "سجائر إلكترونية، وفيب بزيت الماريغوانا".

 

 


واختتم نزار الفارس، أنه لم يتعمد أن يثير الجدل ولكن نجاح حلقاته ترجع لكونه يهتم بضيوفه ويبحث عن أبرز تفاصيل حياتهم ويناقشهم فيها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

آيتن عامر نزار الفارس برنامج نزار الفارس اخبار الفن الفن

مواد متعلقة

شخصية أيتن عامر في فيلم عنب.. موعد العرض

الأكثر قراءة

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

ارتفاع 3 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو

لحظة تصادم مقطورتين واشتعال الحريق بإحداهما في الطريق الأوسطي (فيديو وصور)

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

إلحقي يا خالتي بناتك وحفيدتك ماتوا، فيتو في منزل سيدة فقدت 3 من أبنائها بحادث قطاري الزقازيق (فيديو)

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

ضوابط إسقاط عضوية النواب بعد العرض على لجنة القيم

ads

منوعات

المزيد

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية