تعرف علي شخصية سمية الخشاب بفيلم "أوراق التاروت"
تنتظر الفنانة سمية الخشاب عرض فيلمها الجديد "أوراق التاروت" المؤجل منذ عامين، والذى تلعب فيه شخصية "نيرة" قارئة تاروت، تتنبأ بأحداث تشويقية تقلب مسار قصة الفيلم.
ومن المقرر أن يعيد صناع العمل تصوير بعض المشاهد التي اعترضت عليها الرقابة، ويتم تصويرها خلال الفترة المقبلة.
فيلم «أوراق التاروت»، بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من إنتاج بلال صبري، وتأليف معتز المفتي، مهندس ديكور رمسيس سليم، منتج فني أحمد فاروق، وإخراج إبرام نشأت.
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